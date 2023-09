FIGURA: Cristo González

O espanhol foi um dos elementos mais perigosos do Arouca e, depois da ameaça na primeira parte, em que obrigou Diogo Costa à única intervenção a valer até ao intervalo, o ex-Real Madrid gelou o dragão aos 84 minutos, com o golo da vantagem dos arouquenses. Figura no desfecho do jogo, que esteve muito perto de terminar com vitória da equipa de Daniel Ramos.

MOMENTO: o penálti revertido sem imagens e depois de uma chamada ao telemóvel (90+6m)

Momento? O FC Porto-Arouca no Dragão teve momentos de sobra! Do golo anulado a Taremi ao empate de Evanilson, pelo meio com um penálti assinalado e depois revertido para os dragões, Arruabarrena a negar a seguir um penálti a Galeno que daria o 1-1. Mas o que ficará ainda mais para a história deste duelo da 4.ª jornada da I Liga, pelo inusitado, é mesmo o penálti revertido: Miguel Nogueira ficou sem imagens no VAR, esteve a dialogar ao telemóvel e, ao fim de alguns minutos, chamou o adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, e o treinador do Arouca, Daniel Ramos, para comunicar a decisão. Um tanto de incomum como de surreal.

OUTROS DESTAQUES

Rafael Fernandes: uma grande exibição do central do Arouca no Estádio do Dragão. Teve vários cortes importantes e decisivos, mostrou bom posicionamento e boa tomada de decisão e intervenção para anular potenciais lances de perigo junto da baliza.

Evanilson: entrou na segunda parte e acabou por ser decisivo com o golo do empate, 19 minutos para lá dos 90, que evitou a derrota do FC Porto.

Wendell: o lateral teve bons lances e iniciativas pela esquerda e até ficou perto de marcar à hora de jogo.

Marcano: exibição de valentia na defesa do FC Porto, a tentar, como tem sido também sua marca, levar a equipa para a frente e auxiliar no ataque.

Arruabarrena: acaba por ter um papel preponderante no desfecho. Apesar de ter sofrido o golo de Evanilson, antes impediu que Galeno fizesse o empate, ao defender um penálti.