O médio Stephen Eustáquio é a novidade nos onzes iniciais para o FC Porto-Moreirense, da 18.ª jornada da I Liga, que tem apito inicial marcado para as 20h30 no Estádio do Dragão e pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

Eustáquio surge na vez do espanhol Nico González, em relação ao onze inicial da vitória por 2-0 ante o Sporting de Braga, na ronda 17 do campeonato. Nico cumpre castigo, por ter visto o quinto cartão amarelo ante os minhotos.

Já o Moreirense surge com o mesmo onze inicial da vitória por 3-1 ante o Estoril, na Amoreira. Porém, Rui Borges tem o banco reforçado, dado que Mingotti, Madson e Lawrence Ofori, indisponíveis na Amoreira, estão de volta às opções.

Luís Godinho é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Mota. Vítor Ferreira é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro está Rui Oliveira, assistido por Hugo Marques.

O FC Porto parte para jogo com 38 pontos, no 3.º lugar, já conhecedor das vitórias do Sporting e do Benfica, que têm 46 e 45 pontos, respetivamente, bem como da do Sp. Braga, que é 4.º, com 36 pontos. Já o Moreirense é 6.º classificado, com 29 pontos, a quatro do vizinho Vitória, que tem 33 e só joga no domingo, ante o Estrela.

As equipas iniciais para o FC Porto-Moreirense:

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Pepe, Wendell; Alan Varela, Eustáquio; Francisco Conceição, Pepê, Galeno; Evanilson.

MOREIRENSE: Kewin Silva; Dinis Pinto, Marcelo, Maracás, Pedro Amador; Kodisang, Ismael, Gonçalo Franco, João Camacho; Alan, Pedro Aparício.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Marko Grujic, Jorge Sánchez, Iván Jaime, Namaso, André Franco, Romário Baró, Toni Martínez, Zé Pedro.

Suplentes do Moreirense: Caio Secco, Matheus Aiás, Ponck, Antonisse, Frimpong, Madson Monteiro, Mingotti, Lawrence Ofori, Macedo.