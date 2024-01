O treinador do Moreirense, Rui Borges, afirmou esta sexta-feira que a equipa de Moreira de Cónegos só tem a ganhar e nada a perder na deslocação ao terreno do FC Porto, em jogo da 18.ª jornada da Liga.

Para o técnico, os seus jogadores têm «muito a ganhar» quando a pressão «está do lado de quem luta para ser campeão».

«Temos de desfrutar do jogo dentro da nossa organização, do nosso caráter. Temos de jogar com alegria, mas com a responsabilidade inerente ao jogo. Os jogadores não sentem tanta pressão [frente a candidatos ao título]. Só têm a ganhar. E, como temos uma equipa jovem, os jogadores entram motivadíssimos para estes jogos», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Rui Borges pede aos seus jogadores que seja «equilibrados em todos os momentos do jogo», frente a um adversário que está a viver «uma fase muito boa».

«O FC Porto está numa fase coesa. Em termos dos momentos do jogo, está muito mais equilibrado em todos eles, com as novas dinâmicas que introduziu. Este é o FC Porto mais forte da época. Espera-nos um jogo difícil, num ambiente difícil», afirmou.

O timoneiro dos cónegos comentou a contratação do avançado do Vinicius Mingotti, «um jogador de presente e de futuro», assim como a de Miguel Rebelo, médio recrutado ao Caldas. Também houve elogios para Castro, futebolista que chegou do Sp. Braga.

«É um jogador muito à imagem da equipa técnica e do clube, muito competitivo, que equilibra o grupo pela sua experiência. Vai ser muito importante nesta época e meia.»

A fasquia continua a estar nos 34 pontos, mas Rui Borges não esconde que gostava de fazer uma segunda volta «tão boa ou melhor do que a primeira».

«Os jogadores têm uma ambição enorme. A ambição dos jogadores é que nos vai levar onde queremos. O grupo é muito focado e comprometido. A segunda volta vai ser mais difícil do que a primeira. As equipas vão-nos identificar mais e melhor», atirou.

O Moreirense joga este sábado em casa do FC Porto, a partir das 20h30, em jogo da 18.ª jornada da Liga.