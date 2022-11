A FIGURA: Mehdi Taremi

Atravessa a melhor fase da carreira e reforça o seu estatuto como um dos jogadores mais entusiasmantes da Liga portuguesa. Com um futebol cada vez mais refinado e esclarecido, Taremi é aos 30 anos o avançado que todos os treinadores desejam. Tem golo (são quatro nos últimos quatro jogos), cultura tática, visão de jogo e espírito de sacrifício. Excelente a rotação entre Flávio Ramos e Nuno Lima antes da finalização no lance do 2-0 e ainda melhor o passe para Pepê no terceiro golo dos dragões, assinado por Evanilson.

FICHA DE JOGO

O MOMENTO: o falhanço de Juan Delgado (16m)

O FC Porto marcou no primeiro remate à baliza, chegando à vantagem precocemente, tal como havia sucedido na jornada anterior, frente ao Santa Clara (1-1). A memória desse jogo dos Açores continuava presente e Juan Delgado teve nos pés uma soberana oportunidade para relançar o Paços de Ferreira no jogo, depois de um belo trabalho de Koffi na área portista. Porém, o chileno adaptado à lateral direita atrapalhou-se e aquilo nem pode ser considerado um remate, já que a bola foi ter com a defensiva do FC Porto. Após esse falhanço, os castores baixaram os braços.

OUTROS DESTAQUES:

Evanilson: divide o protagonismo com Mehdi Taremi e podia surgir como figura do encontro, face aos dois golos frente ao Paços de Ferreira, mas a nossa preferência recaiu no jogo mais completo do iraniano. Ainda assim, Evanilson terminou a partida com nota altíssima. Logo ao quarto minuto, surgiu na área pacense para receber um passe de Eustáquio e finalizar perante Jordi, em esforço. Depois, agradeceu o altruísmo de Pepê no 3-0, bisando no encontro e chegando aos seis golos em 12 jornadas da Liga 2022/23. Forma uma dupla temível com Taremi.

Pepê: merece os elogios públicos de Sérgio Conceição. Pepê está um jogador maduro, evoluindo, desempenhando as mais variadas funções com rendimento elevado. Frente ao Paços de Ferreira, regressou à posição que o treinador desenhou no início da época, como falso 10, nas costas de Evanilson e Taremi. No meio do constante processo criativo, lançou Taremi para o 2-0 com um toque de primeira e provou ser um jogador do coletivo quando preferiu oferecer o bis a Evanilson, que estava em melhor posição na área visitante.

Rodrigo Conceição: regressou à titularidade e saiu com uma hora de jogo para a notória ovação dos adeptos do FC Porto, já rendidos à notável capacidade de trabalho do filho de Sérgio Conceição. Rodrigo não tem a arte do pai, é certo, mas compensa esse défice com uma entrega assinalável. Destacou-se em vários lances ofensivos, sobretudo após o reatamento do encontro.

Eustáquio: continua a fazer tudo o que está ao seu alcance para compensar o erro assumido no clássico com o Benfica (0-1), jogo em que foi expulso ainda na etapa inicial. Marcou nos dois jogos seguintes da Liga dos Campeões e voltou a surgir em bom plano na Liga portuguesa, posicionando-se no vértice esquerdo do meio-campo. Por lá, serviu Evanilson para o primeiro golo do encontro, numa etapa inicial a grande nível.

Juan Delgado: final de tarde para esquecer do jogador chileno. Terá realizado um dos jogos mais infelizes da carreira, ele que tem acumulado desempenhos positivos desde a sua chegada ao Paços de Ferreira, no início da temporada transata. Adaptado novamente ao lado direito da defesa, Juan Delgado começou por falhar de forma incrível aquele que seria o 1-1, ao minuto 16, e levou novamente as mãos à cabeça na etapa complementar, quando tentou antecipar-se a Taremi na área pacense e acabou por desviar a bola para o fundo da própria baliza, assinando o 4-0 do FC Porto.