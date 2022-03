O plantel do FC Porto regressou esta quarta-feira ao trabalho no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, após dois dias de folga. Os dragões iniciaram a preparação para o jogo com o Santa Clara, agendado para 4 de abril.

Sérgio Conceição está privado de 12 internacionais: Diogo Costa, Otávio, Vitinha (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal Sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Eustaquio (Canadá) e Matheus Uribe (Colômbia).

Wilson Manafá (tratamento), Bruno Costa (tratamento) e Pepê (repouso domiciliário) surgem no boletim clínico do FC Porto.