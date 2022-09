Artur Soares Dias é o escolhido para arbitrar o jogo grande da jornada oito da Liga, que opõe o FC Porto ao Sp. Braga.

Segundo nota divulgada esta quarta-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o árbitro portuense será auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares. Hugo Miguel estará no VAR, com a assistência de Bruno Jesus.

O FC Porto-Sp. Braga joga-se na sexta-feira, a partir das 21h15, no Estádio do Dragão.

Já no Sporting-Gil Vicente, agendado para o mesmo dia (19h00), Tiago Martins é o eleito pelo CD. André Campos e José Mira serão os assistentes, com Luís Godinho no VAR – Rui Teixeira é o AVAR.

