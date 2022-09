O Sporting proporcionou, esta terça-feira, um dia diferente a Diogo, um menino que tinha o sonho de visitar a academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, palco do dia a dia do clube verde e branco.

O jovem adepto do Sporting, necessariamente acompanhado por familiares, conheceu os cantos à casa, desde o ginásio aos relvados de treino, tendo partilhado alguns momentos com as duas equipas principais, a masculina e a feminina.

Conforme as imagens divulgadas pelo Sporting, Diogo pôde receber um cumprimento especial do treinador Ruben Amorim, mas também, por exemplo, da capitã da equipa feminina, Ana Borges, tendo ainda tirado fotografias de grupo com os dois plantéis.