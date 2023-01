Vitória de Guimarães e FC Porto defrontam-se esta noite, a partir das 20h30, em jogo da 17.ª jornada da Liga, a última da primeira volta (siga aqui AO MINUTO).

Os dragões estão num momento positivo, com duas goleadas nos dois jogos anteriores, e não é expectável que Sérgio Conceição faça grandes alterações. Pepe já teve minutos diante do Famalicão e poderá ser uma das novidades.

No Vitória, o momento não é bom, e Moreno será obrigado a mexer. As lesões são muitas, principalmente no meio-campo, e Anderson Silva está castigado, depois de ter sido expulso diante do Gil Vicente.

Veja na galeria acima associada os onzes prováveis para o Vitória-FC Porto.