A 27.ª jornada da I Liga arranca esta sexta-feira em Vizela e é disputada num total de três dias, com mais três encontros no sábado e mais cinco no domingo.

No sábado, o vice-líder Sporting tem uma tradicionalmente difícil deslocação a Guimarães, no último jogo do dia na I Liga, já depois de paragens em Tondela e nos Açores.

No domingo, a ronda encerra com o dérbi portuense, com o líder FC Porto a visitar o Boavista, já depois de o Benfica receber o Estoril e de mais para ver de Barcelos a Portimão, passando por Paços de Ferreira.

Confira os lesionados, castigados, outros indisponíveis e convocados das equipas para a 27.ª jornada da I Liga, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO

Vizela-Famalicão (20h15)

Vizela

Lesionados: Ivanildo Fernandes, Bruno Wilson, Koffi Kouao, Andrés Sarmiento, Raphael Guzzo.

Castigados: Bruno Wilson.

Convocados:

Famalicão

Lesionados: Alex Nascimento, Diogo Figueiras, Rúben Lima, David Tavares, Ivo Rodrigues, Iván Jaime.

Castigados:

Convocados:

SÁBADO, 19 DE MARÇO

Tondela-Arouca (15h30)

Tondela

Lesionados: Jota Gonçalves.

Castigados: Manu Hernando.

Convocados:

Indisponíveis: Simone Muratore (problemas de saúde).

Arouca

Lesionados: Fernando Castro, Sema Velázquez, Wellington Nem.

Castigados: Mateus Quaresma.

Convocados:

Santa Clara-Belenenses (18h00, 17h00 locais)

Santa Clara

Lesionados: João Afonso, Costinha.

Castigados:

Convocados:

Belenenses

Lesionados: Phete, Nilton Varela.

Castigados:

Convocados:

V. Guimarães-Sporting (20h30)

V. Guimarães

Lesionados: Tomás Händel.

Castigados:

Convocados:

Indisponíveis: Geny Gatamo (emprestado pelo Sporting).

Sporting

Lesionados:

Castigados: Zouhair Feddal.

Convocados:

DOMINGO, 20 DE MARÇO

Gil Vicente-Marítimo (15h30)

Gil Vicente

Lesionados: Murilo Souza.

Castigados:

Convocados:

Marítimo

Lesionados:

Castigados:

Convocados:

Paços de Ferreira-Moreirense (15h30)

Paços de Ferreira

Lesionados: Jorge Silva, João Vigário, Flávio Ramos, N’Dri Koffi.

Castigados:

Convocados:

Moreirense

Lesionados: Steven Vitória, Sori Mané, Kevin Mirallas.

Castigados:

Convocados:

Benfica-Estoril (18h00)

Benfica

Lesionados: Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho, Haris Seferovic.

Castigados: Adel Taarabt, Darwin Núñez.

Convocados:

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico, Rui Fonte.

Castigados:

Convocados:

Portimonense-Sp. Braga (20h00)

Portimonense

Lesionados: Pedrão, Ricardo Matos.

Castigados:

Convocados:

Sp. Braga

Lesionados: Sequeira, Roger.

Castigados: Fabiano Souza.

Convocados:

Boavista-FC Porto (20h45)

Boavista

Lesionados: Yanis Hamache, Miguel Reisinho.

Castigados:

Convocados:

FC Porto

Lesionados: Wilson Manafá, Bruno Costa (em dúvida).

Castigados:

Convocados: