O FC Porto recebe o Tondela este domingo no Estádio do Dragão, num jogo da 26.ª jornada com início marcado para as 18h00 e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Uma oportunidade para a equipa de Sérgio Conceição voltar a ganhar pontos aos rivais diretos, uma vez que o Sporting só joga na segunda-feira em Moreira de Cónegos e o Benfica empatou, na abertura da ronda, em casa, com o Vizela.

Um jogo que também se encaixa a meio da eliminatória com o Lyon, da Liga Europa, e que deverá levar Sérgio Conceição a poupar alguns dos habituais titulares. Com Pepe lesionado, Ruben Semedo, que já jogou na segunda parte com o Lyon, deve estrear-se como titular. Otávio, que está castigado na Europa, também deve continuar no onze, mas no ataque devem haver novidades.

Do lado do Tondela, Pako Ayestarán está privado dos castigados Ricardo Alves e Salvador Agra, mas deve manter intata a habitual estrutura com três centrais.

Confira os onzes na galeria associada