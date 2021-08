Marchesín foi submetido na quinta-feira a uma artroscopia ao joelho direito para corrigir um problema no menisco interno. Este tipo de intervenção obriga a uma paragem de, no mínimo, cinco semanas.



Ainda no Hospital de São Francisco do Porto, depois de ser operado, o guarda-redes do FC Porto publicou uma mensagem nas redes sociais a agradecer todo o apoio, prometendo regressar ainda melhor.



«Sou momentos duros a nível pessoal, mas tenho de enfrentar isto com muita responsabilidade e força, como sempre fiz. Sei que vou voltar com mais vontade e ambição para atingir os objetivos que tenho a curto e longo prazo», escreveu o internacional argentino de 33 anos.



Para além de Marchesín, o FC Porto conta com os guarda-redes Diogo Costa - iniciou a época como titular -, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo.