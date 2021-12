Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa do Portimão Estádio, após a derrota por 3-0 frente ao FC Porto:

[Análise ao jogo e ao lance do primeiro golo]: «Acho que aquilo que preparámos ao longo da semana estava a funcionar em pleno. Há uma primeira parte muito dividida e era esse o nosso propósito: conseguir competir com uma grande equipa como o FC Porto, tapando os caminhos e saindo em transição.»

«Somos da opinião de que não há nenhuma falta. Aos 45+1’, aquela falta mandou a nossa estratégia por água abaixo. No futebol, há contacto: é permitido contacto. Ali, o Lucas não pode sair da frente para o Uribe ir para a baliza. Não há nenhum gesto que levasse a uma punição por falta. É a minha opinião. Isso desmoronou a nossa estratégia. Vimo-nos obrigados a expor-nos. Estávamos a ameaçar, mas depois concedemos dois golos em que defendemos muito mal duas transições do FC Porto. Quando se defende tão mal… são dois golos com o mesmo tipo de erros. Não podemos dar-nos ao luxo de atacar uma equipa como o FC Porto por um flanco e ter os dois laterais metidos no ataque.»

«Cometemos esse pecado e demos dois golos fáceis porque defendemos mal e desequilibrou por completo o jogo. Últimos 10/15 minutos, não gostei porque começámos a fazer coisas que não fazem parte do nosso processo. Acho que a falta teria sido desnecessária e ter-nos-ia mantido o jogo por mais tempo, parece-nos inexistente.»