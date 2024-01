Pedro Aparício, jogador do Moreirense, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota por 5-0 com o FC Porto no Dragão:

«Claro que o plano de jogo ficou um bocadinho estragado pelo golo no início, mas acho que mantivemos a confiança e tentámos fazer o nosso jogo. Sabíamos que com o 1-0 tudo era possível. A verdade é que ao longo do jogo as coisas não nos foram correndo bem. Temos de admitir que o adversário foi melhor e só temos de ser melhores no próximo jogo e continuar confiantes, porque estamos a fazer uma boa caminhada.

[Tantas substituições em simultâneo abalaram a equipa?]

«Não. Acho que as alterações não têm nada a ver. Sei que é muito complicado para qualquer jogador entrar a meio do jogo. Ainda por cima, a intensidade estava muito alta. Mas simplesmente as coisas hoje não deram para nós.»

[Derrota pode abalar em alguma coisa daqui para a frente? Foi a mais pesada da época]

«Não, nada. Como disse, sabíamos que ia ser um jogo muito complicado. Queríamos fazer melhor do que fizemos. Aconteceu, há noites assim. Tenho a certeza de que no próximo jogo vamos dar uma boa resposta.»