Pepe, capitão do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após o empate no Clássico frente ao Benfica:



«Difícil. Acho que o Benfica demonstrou respeito que tem por nós pela mudança que fez. Tentámos fazer o nosso jogo. Em algumas partes, conseguimos colocar o nosso ritmo. Sabíamos que ia ser muito difícil depois dos 120 minutos na Madeira, mas não é desculpa. Quisemos ganhar e mesmo com dez, tivemos uma das melhores ocasiões para fazer o 2-1 pelo Marega. Isso demonstra o espírito que temos e o nível de competitividade que há.»



«O mister tenta sempre ser fiel às suas ideias onde quer que seja. Queremos sempre ganhar, respeitando sempre o nosso adversário. Queríamos ganhar, porque podíamos encurtar os pontos para o primeiro classificado. É inaceitável o Pizzi acabar o jogo. Acabámos com menos um, o Taremi foi bem expulso, mas o Pizzi também devia ter sido. Isso já não depende de nós. Tentámos fazer o melhor em campo e defender o nosso clube. Lutámos sempre contra essas dificuldades. Como clube estamos de parabéns pelo que fizemos.»



[Entrada do Leite no final]: «Nem nós nem o nosso treinador aceitamos que o jogo parta. Como disse, a melhor ocasião que as duas equipas tiveram na segunda parte foi a do Marega. E estávamos com menos um. Temos de realçar o grande trabalho que fizemos e agora descansar para a Taça da Liga.»



«Jogámos contra o Benfica e contra o Sporting. Tivemos dois empates, eles ainda não jogaram entre si. Temos de continuar nessa linha, estamos em todas as frentes, somos competitivos e vamos ser assim até ao final. Espero que no final da época estejamos em primeiro.»