Declarações de Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) frente ao FC Porto:

«Fizemos um jogo de uma grande entrega e dedicação, mérito dos jogadores pela forma como encaram as propostas que fazemos. Mostra a família que somos e isso reflete-se na intensidade que colocamos no jogo. Foi um adversário difícil, mas penso que fomos competentes. Na primeira parte com uma entrada forrtíssima do Porto a melhor oportunidade é nossa. Faltou-nos discernimento no momento de ligação do primeiro passe. Na segunda parte estávamos mais estáveis defensivamente, tivemos oportunidades claras mesmo com o domínio do Porto. Podíamos ter matado o jogo nos momentos que tivemos».

[Roubou pontos aos três grandes] «Conseguimos empatar com os três grandes. Tem a ver com o compromisso da equipa. Amanhã os jogadores que não jogaram estão tristes, mas treinam com muita intensidade. Isso reflete-se. Gostamos de ter bola e de jogar, mas o campeonato obriga-nos a pontos e esta equipa tem a ambição e lutar por pontos e por vitórias».

[Cinco jogos restantes] «Sabemos que temos 36 pontos, o campeonato está ao rubro, toda a gente muito colada. Vamos lutando jogo a jogo com uma vontade muito grande de chegar acima, porque não queremos permitir que cheguem à nossa posição. Vamos continuar no nosso percurso, sexta-feira temos um jogo difícil e temos de lutar com toda a alma e dedicação»

[Jogo da próxima semana em Guimarães] «Antes deste jogo tínhamos dito que queríamos vencer. Nesta casa, com estes jogadores, a ambição diária tem a ver com isso. Era inconcebível para nós olhar para o jogo em Guimarães a pensar pontuar. Vamos para vencer, é esse compromisso que temos para os cinco jogos que faltam».