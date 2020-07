Ricardo Soares, treinador do Moreirense, comentou desta forma a derrota da equipa frente ao FC Porto (6-1), no Estádio do Dragão, em encontro referente à 33.ª jornada da Liga 2019/20:

«Há mérito do FC Porto mas fundamentalmente, não fomos a equipa que costumámos ser. Dividimos muitos períodos de jogo, em alguns momentos da primeira parte até estivemos por cima, era nossa intenção dominar o jogo e penso que demonstrar essa capacidade. A partir do 2-1, tentamos reagir mas sofremos o 3-1 e aí sim, não fomos organizados e contra uma equipa desta qualidade... De qualquer forma, o resultado não espelha aquilo que se passou em campo. A vitória é justa mas os números são exagerados.»

O que é que mudou após os minutos iniciais? «O FC Porto colocou o Fábio Vieira mais por dentro, o Manafá muito por fora, o Halliche não estava bem colocado e havia ali uma vantagem espacial no espaço defensivo pela esquerda por parte do FC Porto. Recuámos o Luther, limitámos esse espaço, a partir daí começamos a ter mais bola e claramente dividimos o jogo. Na primeira parte tivemos momentos de grande futebol, mas mesmo aí tinha notado alguma falta de frescura da minha equipa. Fomos pouco agressivos ao portador e isso, contra equipas desta qualidade, paga-se muito caro.»



