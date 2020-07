A figura: Otávio

O médio brasileiro, um dos homens de maior confiança de Sérgio Conceição, assinou uma exibição de encher o olho na penúltima jornada da Liga. Foi pau para toda a obra ao longo da temporada e demonstra atravessar uma das melhores fases da carreira. Começou mais recuado mais libertou-se após a entrada de Uribe e brilhou na segunda parte. Marcou o 2-1 num lance de insistência, uma das suas imagens de marca, e assistiu Tiquinho Soares nos dois golos do compatriota.

O momento: arte de Marega

As opiniões irão dividir-se, naturalmente, e os amantes do futebol coletivo irão preferir o lance do 5-1, brilhantemente desenhado por Luis Díaz e Otávio. Porém, seria injusto deixar para segundo plano a inesperada arte de Moussa Marega na conversão de um livre direto. Uma vez mais, não foi o escolhido para bater um castigo máximo mas teve de esperar apenas uns minutos para converter um livre direto, ainda distante da baliza do Moreirense, desenhando um arco perfeito para fora do alcance de Mateus Pasinato. Golaço.

Outros destaques:



Luis Díaz

É o terceiro melhor marcador do FC Porto na temporada 2019/20, atrás de Soares e Marega, sem ter garantido um lugar cativo no onze dos dragões. Fez 15 jogos como suplente utilizado, demonstrando que fatores como a intensidade e a tomada de decisão ainda precisam de ser trabalhados, mas ninguém que o colombiano tem potencial para muito mais. Inaugurou a contagem no Estádio do Dragão, apontando o 14.º golo da época, conquistou o penálti convertido por Alex Telles e entendeu-se às mil maravilhas com Otávio nos dois movimentos coletivos que redundaram em igual número de golos de Tiquinho Soares.

Alex Telles

Outra das grandes figuras deste FC Porto campeão. O lateral esquerdo que verteu lágrimas no clássico frente ao Sporting, quando foi garantido o título nacional, já colocou o seu nome na história do Estádio do Dragão, como o autor do maior número de assistências no recinto. Nesta segunda-feira, aumentou o registo pessoal com um cruzamento perfeito para a cabeça de Luis Díaz. São 39 assistências no Dragão, mais duas que Ricardo Quaresma. Alex Telles converteu ainda um castigo máximo para o 3-1 do FC Porto, com a habitual eficácia.

Tiquinho Soares

26 minutos em campo, dois golos. Dois golos simples, de baixo grau de dificuldade, mas que constituem o reforço da posição como melhor marcador do FC Porto na temporada 2019/20. São já 19 golos para o avançado brasileiro, ainda ligeiramente abaixo do que conseguiu na época passada (22).