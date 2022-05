O FC Porto pode ser campeão já este sábado, caso pontue no clássico frente ao Benfica, mas nunca levantará o troféu de vencedor no Estádio da Luz.

Essa cerimónia, a acontecer, ocorrerá sempre na última jornada, no Estádio do Dragão, na receção ao Estoril.

Isso mesmo refere o ponto 2 do artigo 25.º do regulamento das competições da Liga: «O troféu acima mencionado será entregue, em cerimónia oficial, ao clube que se sagre campeão da competição no seu Estádio, independentemente do jogo em que o clube se sagre campeão ter ou não lugar na última jornada da competição.»

Assim, o FC Porto só receberá o troféu de campeão na tal receção ao Estoril: antes, caso confirme o título na Luz, ou depois caso perca com os encarnados, mas pontue com os estorilistas.

Se for o Sporting a conquistar o bicampeonato, os leões estarão na mesma situação, já que jogarão em casa na última jornada, ante o Santa Clara, e poderão depois da partida proceder à habitual cerimónia.