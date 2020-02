Sérgio Conceição confirmou neste sábado que Pepe ainda não será opção para a receção ao Portimonense, referente à 22.ª jornada da Liga.

O defesa-central regressou ao trabalho no relvado na sexta-feira, mas ainda a fazer treino condicionado, ou seja, sem estar integrado na preparação da equipa.

«O Pepe ainda não está a cem por cento. Vamos ver para o próximo jogo com o Leverkusen. Neste momento, ainda não está fisicamente apto», explicou o treinador do FC Porto.

Pepe era o único nome constante no boletim clínico divulgado na sexta-feira. Todos os outros jogadores estavam à disposição do técnico. Ainda assim, o facto de os dragões terem jogado na quinta-feira na alemanha pode levar a mudanças na equipa.

«O cansaço normal de uma viagem europeia influência. Ontem [sexta-feira] chegámos às 05h00 da manhã, não deu praticamente para trabalhar, hoje vamos trabalhar um pouco aqui no Dragão. O tempo é pouco naquilo que é preparação do jogo e o estado físico dos jogadores é que mais me preocupa. Isto pode obrigar a uma ou outra mudança no onze ou na forma de o preparar», apontou o técnico, lembrando que a situação já é diferente na próxima jornada com os dragões a jogarem apenas na segunda-feira. «Um dia a mais na recuperação faz a diferença.»