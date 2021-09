Murilo, jogador do Gil Vicente, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o FC Porto.

«Dói porque treinámos forte e fizemos valer a nossa estratégia. Sabíamos bem, mérito do nosso treinador, o que o FC Porto ia fazer. Sofremos um golo num lance bobo que não é normal em nós. Reagimos rápido, conseguimos empatar. O FC Porto estava a tentar marcar e com mérito do Sérgio marcou.

Merecíamos o empate pelo jogo e pelo esforço que fizemos. Prevaleceu o lance de bola parada. Infelizmente não conseguimos pontuar, mas a jogar assim tenho a certeza que vamos ganhar o próximo.»