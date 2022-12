FC Porto e Gil Vicente vão lutar pela terceira vaga na Final Four da Taça da Liga esta quarta-feira, a partir das 20h15, no Estádio do Dragão, num jogo que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol. Depois de Sporting e Académico Viseu já terem assegurado as duas primeiras vagas, esta noite fica definido o terceiro clube que vai disputar o título de campeão de inverno em janeiro.

Ainda com os mundialistas Pepe e Eustáquio entregues ao departamento médico, Sérgio Conceição não deverá promover muitas alterações no onze, em relação ao último triunfo sobre o Vizela, também para a Taça da Liga. Pepê deverá regressar ao lado direito da defesa, para o lugar de João Màrio, enquanto Mehdi Taremi também deverá recuperar a titularidade no ataque em detrimento de Namaso.

Mais dúvidas em relação ao onze de Daniel Sousa, até porque o novo treinador só fez três jogos na Taça da Liga. No ataque deverão jogar Murilo Sousa, Fran Navarro e Alipour, mas há dúvidas na defesa e no meio-campo, nesta caso, com Pedro Tiba em dúvida.

Veja os onzes prováveis na galeria associada ao artigo.