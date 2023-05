O FC Porto recebeu e venceu o Vitória de Guimarães este sábado, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Num jogo em que Tomás Händel foi expulso logo aos dois minutos, o FC Porto construiu a vitória em superioridade numérica, com os golos de Mehdi Taremi (8m), Otávio (32m) e Evanilson (39m).

Os dragões terminam o campeonato com 85 pontos e no segundo lugar, atrás do Benfica, que este sábado se sagrou campeão nacional pela 38.ª vez na história.

O Vitória fecha a época no sexto lugar, com 53 pontos, descendo um posto fruto do triunfo do Arouca em Portimão.

O resumo do FC Porto-Vitória: