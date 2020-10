O Sporting venceu este domingo o Portimonense, por 2-0, no jogo que fechou a jornada três da Liga.

Na ressaca da derrota pesada frente ao LASK, os leões entraram bem em Portimão e construíram o triunfo na primeira parte, com duas estreias a marcar: Nuno Mendes, aos quatro minutos, e Nuno Santos, aos 11.

Com este resultado, o Sporting soma a segunda vitória em dois jogos no campeonato – os leões têm o jogo com o Gil Vicente em atraso. Já o Portimonense ainda não venceu.