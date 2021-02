O Benfica anunciou a renovação de contrato com Filipe Cruz.



O jogador de 18 anos, que tanto pode jogar como defesa ou extremo-direito, vai continuar assim ligado aos encarnados.



«Sinto orgulho. Estou muito grato ao clube pela confiança depositada em mim. Continuarei a dar tudo pelo Benfica, o clube do meu coração. Vou fazer tudo o que depender de mim para alcançar os meus objetivos e os da equipa, trabalhar o máximo para chegar onde sempre quis, que é a equipa principal», referiu, em declarações à BTV.



A cumprir a sexta época no Benfica, Filipe Cruz começou a jogar no Centro de Formação e Treino do Algarve, onde esteve quatro anos.



A duração do novo vínculo não foi revelada.