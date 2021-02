Pela primeira vez desde 21 de dezembro de 2014, o Benfica iniciou um jogo oficial sem qualquer jogador português.

Nessa tarde/noite, os encarnados, então também orientados por Jorge Jesus iniciaram a partida com o Gil Vicente, a contar para a jornada 14 da Liga, com o seguinte onze: Júlio César; Maxi Pereira, Jardel, César e Loris Benito; Ola John, Samaris, Talisca e Nico Gaitán; Lima e Jonas.

Recorde-se que desde a fundação até 1979, o Benfica recorreu sempre a atletas nacionais. Em 1978, foi aprovada em AG do clube a contratação de jogadores estrangeiros e Jorge Gomes foi o primeiro não português a envergar a camisola das águias, a 29 de agosto de 1979 num jogo no qual entrou na segunda parte para o lugar de Fernando Chalana.

Apesar de aberta a «caixa de pandora», foi preciso esperar mais de 30 anos para que o clube da Luz iniciasse uma partida sem qualquer português no onze inicial. Com Quique Flores andou lá perto - em dezembro de 2008, numa eliminação da Taça de Portugal diante do Leixões, as águias chegaram a atuar cinco minutos sem qualquer futebolista nacional entre a saída de Ruben Amorim (único titular) e a entrada em campo de Nuno Gomes - mas foi com Jorge Jesus que aquilo que parecia inevitável acabou mesmo por acontecer.

A 21 de março de 2011, o Benfica apresentou-se em Paços de Ferreira com uma equipa inicial composta por quatro argentinos (Saviola, Aimar, Jara e Gaitán), dois brasileiros (Luisão e Jardel), dois espanhóis (Roberto e Javi García), um uruguaio (Maxi Pereira), um francês (Carole) e um paraguaio (Oscar Cardozo).

No início da época seguinte, Jorge Jesus ficou ligado a mais um momento inédito na história dos encarnados, quando a 3 de agosto de 2011 o Benfica não só entrou sem portugueses no jogo da 2.º mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões diante do Trabzonspor, como não utilizou qualquer jogador luso: Bruno César, Matic e Jara, foram as substituições operadas pelo técnico natural da Amadora.

Essa situação repetiu-se mais algumas vezes naquela que foi a temporada em que mais vezes o clube encarnado atuou com onzes iniciais compostos apenas por estrangeiros: aconteceu em 33 dos 56 jogos oficiais. Em 2012/13 foram 17, 12 em 2013/14 e em 2014/15 apenas uma, a referida na abertura deste artigo.

Nesta segunda-feira, na receção ao Famalicão, o Benfica entrou em campo pela 64.ª vez sem portugueses no onze inicial, todas elas com Jorge Jesus no comando da equipa.