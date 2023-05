O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou três processos disciplinares ao Marítimo: dois à SAD e outro ao presidente Rui Fontes.



Segundo o organismo, os dois primeiros processos dizem respeito a uma «eventual existência de grupo organizado de adeptos não registado» e alegada «falta de colabração com a justiça desportiva». Por sua vez, o líder do emblema insular é visado pelo CD por críticas à equipa de arbitragem do jogo contra o Vitória de Guimarães.



Os processos foram entregues à Comissão de Instrutores da Liga.