Frederico Varandas cumpre esta quinta-feira três anos como presidente do Sporting e, através do jornal do clube, fez o balanço do caminho percorrido, referindo que hoje há «um novo Sporting».

O dirigente elencou as várias transformações realizadas no clube, considerando que esta direção construiu «as bases para um futuro vencedor».

«E é assim que em 1096 dias o Sporting CP se reergueu das cinzas, sacudiu a poeira do velho e se libertou do status quo para criar um Novo Sporting. E o epílogo destes três anos resultou numa das melhores épocas dos seus 115 anos de História, numa demonstração de pujança do nosso Eclectismo», acrescentou.

«Conquistámos em três anos tantos títulos no futebol como os nossos rivais somam em conjunto. Passados 19 anos fomos de novo campeões nacionais de futebol. Em três anos conquistámos variadíssimos títulos nas modalidades, dos quais dez europeus. Erguemos duas Champions League no futsal. Fomos bicampeões europeus em hóquei. Trouxemos o basquetebol sénior masculino de novo ao Sporting passados 24 anos, fomos campeões nacionais e conquistámos duas Taças de Portugal.»

Orgulhoso do trabalho efetuado, Frederico Varandas elencou depois todas as obras realizadas no clube, sobretudo ao nível da formação, com a criação do Modelo Centrado no Jogador, o regresso da equipa B e o investimento em Alcochete, com uma nova ala de formação, uma nova ala profissional, vários novos relvados e um projeto aprovado para expansão da Academia com novos campos, novos edifícios e novos espaços.

Frederic Varandas falou ainda na construção da Cidade Sporting e da mudança das cadeiras em Alvalade, sem dirigir uma palavra às dificuldades sentidas no início do mandato, marcado por uma forte divisão interna e pela guerra com as claques, divisão essa que nesta altura parece ultrapassada, depois do sucesso da última época.