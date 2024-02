Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, em declarações na sala de imprensa do estádio António Coimbra da Mota, após a vitória por 3-1 frente ao Estoril, num jogo da 22.ª jornada da Liga:



«O Estoril tem um plantel recheado de bons jogadores e, além disso, é uma equipa bem orientada, que sabe bem o que faz e, com todo o mérito, chegou à final da Taça da Liga, também fruto desse trabalho e da qualidade do mesmo.

Acabámos por sofrer um golo logo no primeiro minuto da segunda parte, mas sempre acreditámos que era possível e ficou bem vincado que os jogadores acreditaram sempre.

Trabalhámos algumas combinações durante a semana, e uma delas nos nossos três homens da frente era um atrair e dois irem à profundidade. Sabíamos que indo à bola na profundidade, íamos arrastar a linha da defesa e então haveria espaço para um deles poder receber a bola solto.»