Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 2-0 frente ao FC Porto, em jogo da quinta jornada da Liga:



«Perdemos porque o FC Porto fez dois golos e nós não fizemos nenhum. O FC Porto ganhou bem. Tivemos uma ou outra situação na segunda parte para entrar no jogo, mas não conseguimos concretizar. O FC Porto é uma equipa muito forte, queríamos somar pontos e trabalhámos para isso. Mas o FC Porto foi mais forte em quase todos os momentos do jogo, ganhou a primeira e a segunda bolas. Quem tem tudo isso no jogo, acaba por tirar vantagem.»



[Sobre as quatro alterações ao intervalo]:



«Não consigo ver equipas ganharem jogos sem bola. Estávamos constantemente a perder a bola na primeira parte. Estivemos muito abaixo do que é preciso para competir contra uma equipa como o FC Porto. Tivemos a primeira oportunidade e não fizemos golo. Aí esteve a diferença. O FC Porto concretizou quando teve oportunidades. Tentámos mudar para chegar mais à frente e ter mais bola. Melhorámos, mas não o suficiente. Não fizemos um jogo ao nível do que temos de fazer para ganhar a um adversário como o FC Porto.



Não estou aborrecido. As pessoas têm dificuldade em interpretar... Quando somos verdadeiros, somos complicados. Quando somos frontais, somos difíceis. Sou frontal. Estou a relatar o que foi o jogo. Não estivemos bem na primeira parte. O FC Porto fez dois golos. Melhorámos na segunda parte, mas não fizemos golos. Não há satisfação quando não se ganha. Os jogadores trabalharam e correram, mas há mais dentro do jogo. A esse nível não há nada a apontar a esta equipa. Em termos de jogo temos de ter mais bola, tomar melhores decisões e criar mais oportunidades. O FC Porto foi melhor e ganhou.



Os ditos grandes são equipas preparadas para percursos com provas europeias e vão sempre linge nas Taças. Têm hábito constante de jogar muitas vezes e de treinarem menos vezes. Por vezes, sentem falta de espaço para treinar. As equipas como nós querem ser melhores todos os dias, mas não é habitual estarem constantemente a jogar. Não pode servir de refúgio. Temos de querer mais e os jogadores têm de provar este tipo de jogos, jogar mais e treinar menos. As semanas abertas dão-nos mais oportunidades de corrigir certas coisas.



Temos de fazer mais pelos adeptos. A equipa trabalha e tem atitude. Criou-se um ambiente fantástico aqui e agradeço aos adeptos. Queremos dar mais aos adeptos em termos de resultados e de qualidade de jogo.»