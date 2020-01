O FC Porto realizou nesta segunda-feira mais uma sessão de trabalho de preparação para o jogo com o Gil Vicente, referente à 18.ª jornada da Liga 2018/19.



Segundo os dragões, Pepe, Nakajima e Zé Luís fizeram tratamento e trabalho de ginásio, enquanto Danilo Pereira está limitado a tratamento.



O clube não agendou a habitual conferência de imprensa de antevisão e não está prevista, nesta altura, qualquer declaração de Sérgio Conceição antes do jogo com o Gil Vicente.



O FC Porto-Gil Vicente realiza-se na terça-feira, a partir das 20h15, no Estádio do Dragão.



