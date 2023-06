O guarda-redes Andrew Silva foi uma das principais figuras do Gil Vicente na última temporada e a carreira do futebolista brasileiro tem crescido a um ritmo acelerado. Depois de vários meses parado, chegou no verão de 2021 a Barcelos para integrar a equipa de sub-23, mas conseguiu agarrar o lugar na baliza dos gilistas a meio da época, devido à lesão de Ziga Frelih.

O primeiro jogo na Liga foi contra o Benfica, no Estádio da Luz. O jovem brasileiro ex-Boatafogo, que até então só tinha somado um jogo como profissional, mas na Taça de Portugal, foi posto à prova num dos maiores palcos do futebol português e sentiu o peso da responsabilidade.

«O meu primeiro jogo como profissional [na Liga] foi na Luz. Se fosse pelos primeiros 15 minutos, era um fiasco. Eu estava a tentar entender tudo o que estava a acontecer era tudo muito rápido e mais intenso do que o futebol brasileiro. Era tudo muito novo, não estava adaptado», começou por dizer no podcast «Resenha com TF».

«O Benfica marcou, mas foi anulado por falta. Depois, lançam o Gonçalo Ramos na profundidade, vou fazer a cobertura, fiz um carrinho nele que deu penalti para o Benfica. Meti a mão na cara e pensei logo que a minha carreira tinha acabado. Já era. Eu não me lembrava do bandeirinha, do VAR, de nada e pensei que a minha vida aqui tinha acabado. Nunca mais ia jogar na minha vida. Aí olho para o lado e está o bandeirinha [com a bandeira levantada] e penso: “meu Deus, obrigado pela a oportunidade de continuar a ser jogador profissional”», brincou.

Andrew destacou ainda a importância dos jogadores mais experientes do plantel gilista, nomeadamente, Rúben Fernandes, que o lançou para uma boa exibição na Luz.

«Têm mais um lance em que o Gonçalo remata para fora e aí o nosso capitão Rúben Fernandes diz-me para estar tranquilo. Disse-me que isto não era um bicho de sete cabeças, que era só jogar futebol e que todos confiavam em mim. Para mim, isso foi a chave no jogo, foi quando entrei no jogo», sublinhou.

O guarda-redes brasileiro de 21 anos, que tem contrato com o Gil Vicente até 2026, defendeu as redes barcelenses em 28 jogos esta temporada.