Figura: Fran Navarro



É um jogador tremendo. Não é novidade para ninguém, mas os elogios devem ser atribuídos a quem os merece. Uma e outra vez até que nos faltem as palavras. O espanhol chegou ao 20.º golo na época (!), números que impressionam por não jogar numa das equipas que luta pelos lugares cimeiros da tabela. O avançado marcou duas das três oportunidades de que dispôs e só não saiu do jogo com um hat-trick porque Bracali não permitiu. Vénias, aplausos, cânticos, enfim, Navarro justificou todos os tributos.



Momento do jogo: duas vezes Fran Navarro, minuto 64



O Boavista entrou melhor na segunda parte, chegou ao empate e ameaçou a reviravolta. Porém, a reação axadrezada esfumou-se ao minuto 64. Quando era o último homem, Adrián Marín perdeu para Seba Pérez a meio-campo, Gabriel Pereira recuperou perante o colombiano e prosseguiu a jogada. O árbitro nada apitou e Murilo serviu Navarro para o 2-1. O árbitro foi rever o lance ao monitor, mas não atendeu aos pedidos de falta dos axadrezados e expulsou Petit. A carga emocional associada ao golo e tudo o que se seguiu nos minutos seguintes, acabou por fazer cair o jogo para o lado do Gil Vicente.





Outros destaques:





Murilo: um golo e uma assistência colocam-no como um dos destaques da partida. O brasileiro nem esteve em grande evidência na primeira metade, mas elevou o nível de jogo na segunda parte e foi decisivo no triunfo gilista.



Gorré: foi o jogador mais perigoso do Boavista, sobretudo na primeira parte. O internacional por Curaçau usou e abusou da velocidade, tornando difícil a noite para Carraça. Gorré teve um remate à malha lateral e um desastrado quando estava em excelente posição na área. É muito forte, sobretudo com espaço - conseguiu entrar em drible na área -, mas acabou invariavelmente por pecar na decisão final. No cômputo geral, fez um bom jogo.



Seba Pérez: é quem dita os ritmos do Boavista, quem indica o caminho para atacar. O internacional colombiano estava a fazer um jogo à imagem do que é habitual e não se inibiu de aparecer em zonas mais adiantas – belo golpe de cabeça na área, qual avançado. O médio acabou por cair de produção no lance que originou o segundo golo do Gil – perdeu a bola e ficou a queixar-se de falta – e saiu pouco depois. A jogada acaba por manchar a boa exibição que Seba estava a fazer até então.



Gabriel Pereira: recuperou a titular, relegando Rúben Fernandes para o banco. Daniel Sousa ganhou a aposta. O brasileiro destacou-se com vários cortes decisivos quando os adversários se preparavam para finalizar – Gorré que o diga – e ficou ligado ao início do lance que lançou o Gil Vicente para o triunfo.