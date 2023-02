Com o golo marcado na derrota do Gil Vicente em casa do Paços de Ferreira (2-1), Fran Navarro chegou aos 12 golos na Liga esta temporada e igualou Gonçalo Ramos no topo dos melhores marcadores do campeonato.

Além disso, o espanhol juntou-se a Paulo Alves como máximo artilheiro da história do Gil Vicente na Liga, ambos com 28 golos. Navarro precisou de 50 jogos para atingir essa marca (32 na época passada e 18 na atual), enquanto o antigo internacional português só chegou aos 28 tentos ao fim de 105 partidas.

De resto, em todas as competições, Fran Navarro soma 16 golos em 27 jogos na presente temporada. Na época transata, somou 35 encontros e atingiu esse mesmo registo goleador.

Na Liga, é o jogador com mais peso nos golos de uma equipa e marcou 67 por cento dos tentos dos barcelenses (12 golos num total de 18).

No próximo domingo, o Gil Vicente recebe o Arouca (20h15) e um golo basta ao atacante espanhol para ficar gravado na história dos gilistas como máximo goleador no campeonato.

Navarro, que cumpre a segunda temporada em Barcelos, está a ser negociado pelo FC Porto para a próxima época.