(artigo atualizado)

O Sporting joga em Barcelos esta sexta-feira, diante do Gil Vicente, com quatro alterações no onze, face ao jogo com o Benfica.

Ruben Amorim apostou em Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Ricardo Esgaio e Daniel Bragança para os lugares de Jeremiah St. Juste, Coates, Matheus Reis e Morten Hjulmand.

Matheus Reis, de resto, nem sequer está na ficha de jogo. Segundo foi possível saber, o lateral-esquerdo brasileiro falha o jogo devido a uma mazela. «Temos um jogador em dúvida, não vou dizer qual é, mas tem uma dor e vamos avaliar», disse Amorim na antevisão ao jogo sem revelar, na altura, que se tratava de Matheus Reis.

Já Hjulmand, à semelhança de Nuno Santos, está castigado.

Sem um lateral-esquerdo na ficha de jogo, será Esgaio ou Geny Catamo a fazer essa função no Sporting.

Do lado gilista, Carlos Cunha também faz quatro mexidas: saem Alex Pinto, Buta, Kanya Fujimoto e Tidjany Touré, este último por castigo, após a expulsão em Vila do Conde. Entram para o onze inicial Zé Carlos, Kiko, Mory Gbane e Maxime Domínguez.

O encontro da 29.ª jornada da Liga tem pontapé de saída às 20h15. Siga o Gil Vicente-Sporting AO MINUTO no Maisfutebol.

OS ONZES INICIAIS

GIL VICENTE: Andrew; Zé Carlos, Gabriel Pereira, Rúben Fernandes e Kiko; Mory Gbane, Pedro Tiba e Martim Neto; Maxime Domínguez, Murilo e Depú.

Suplentes do Gil Vicente: Brian Araújo; Buatu, Alex Pinto, Leonardo Buta, Roan Wilson, Fujimoto, Félix Correia, Miro e Alipour.

SPORTING: Franco Israel; Eduardo Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Morita, Daniel Bragança e Geny Catamo; Trincão, Pedro Gonçalves e Viktor Gyökeres.

Suplentes do Sporting: Diogo Pinto; St. Juste, Coates, Luís Neto, Fresneda, Rafael Pontelo, Koendredi, Edwards e Paulinho.