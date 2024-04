O treinador do Sporting, Ruben Amorim, atualizou esta quinta-feira a situação do guarda-redes espanhol Antonio Adán, que já está a fazer trabalho de campo, embora ainda sem uma «data certa» para estar apto para a competição, segundo o treinador.

«O Antonio [Adán] está a fazer já trabalho de campo, está muito melhor do que na semana passada. Em relação a ser número um ou número dois, é o mesmo para todos os jogadores. Quando estiver a treinar, vai lutar por um lugar e logo se vê a decisão do treinador. Não temos uma data ainda certa», disse Amorim, questionado sobre o guarda-redes e sobre se voltaria à titularidade mal estivesse apto para jogar.

Amorim revelou ainda que houve um jogador com uma «dor» e que vai ser avaliado ainda esta quinta-feira, mas não disse de quem se tratava.

«Temos uma dúvida, um jogador sentiu uma dor e vamos avaliar. Não vou dizer quem é. De resto, tudo apto», afirmou Amorim, em conferência de imprensa.

O Gil Vicente-Sporting, que abre a 29.ª jornada da I Liga, tem apito inicial agendado para as 20h15 de sexta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol. Manuel Oliveira é o árbitro do jogo.