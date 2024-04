O treinador do Sporting, Ruben Amorim, reconheceu esta quinta-feira a importância que o antigo técnico Sven-Göran Eriksson teve no futebol em Portugal, onde treinou o Benfica, num dia em que há homenagem ao sueco no Benfica-Marselha, da Liga Europa.

Questionado por Eriksson na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente, Amorim não foi de meias-palavras, voltou a dizer que toda a gente sabe o seu passado, mas acima disso falou do impacto que Eriksson teve no que trouxe de novo ao futebol português, onde treinou o Benfica de 1982 a 2984 e de 1989 a 1992.

«Ele foi um treinador muito importante no Benfica e com o meu crescimento, não é? Toda a gente sabe o meu passado. Foi um treinador que marcou uma mudança. Houve vários treinadores que mudaram, o Mourinho para mim teve um grande impacto na mudança do treino em Portugal. O Eriksson também, na sua altura, teve um grande impacto e falo disto, seja do lado do Benfica ou não. Falo do lado do treinador, trouxe coisas novas, o treinar mais com bola surgiu da parte do Eriksson», afirmou Amorim.

«Passa por uma fase difícil e é bonito ver vários clubes a homenagear uma pessoa tão importante no futebol. Diria que vejo com bons olhos, um abraço também da parte do Sporting para o mister Eriksson. Foi alguém que mudou um bocadinho a forma de treinar, num tempo que era muito de subir a bancada e correr à volta do campo, teve um papel importantíssimo», concluiu.

O Gil Vicente-Sporting, que abre a 29.ª jornada da I Liga, tem apito inicial agendado para as 20h15 de sexta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol. Manuel Oliveira é o árbitro do jogo.