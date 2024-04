Carlos Cunha, treinador-interino do Gil Vicente reconheceu que os gilistas viveram uma semana atípica após a saída de Vítor Campelos do comando técnico dos gilistas, mas acredita que a sua equipa pode dar uma boa resposta frente ao Sporting.

«Não foi uma semana normal, e o que aconteceu não passou ao lado dos jogadores. Tentamos dar conforto e confiança. Com a boa base que o Vítor Campelos nos passou, sinto a equipa preparada. O que tentámos foi partilhar a nossas ideias sobre aquilo que este jogo vai requerer», partilhou o treinador.

O técnico apontou que o mediatismo do adversário e do jogo até ajudou o emblema a lidar com o momento, mas assumiu que o Gil Vicente vai passar dificuldades em Barcelos.

«Como parar este Sporting é a questão do momento, e somos vários a tentar fazê-lo. É uma equipa que em todos os momentos é competente. Vamos guardar o que pretendemos fazer para tentar enganar o Rúben Amorim. Não vai ser fácil, mas compete-nos tentar», disse Carlos Cunha.

O treinador da equipa de sub-23 dos gilistas vai orientar a equipa no duelo com os leões e vai depois ceder o lugar a Tozé Marreco, que deixou o Tondela.

«Estamos no 14.º lugar, com mais dois pontos da equipa em zona de playoff [Portimonense, em 16.ª], mas apenas a dois do 10.º lugar [Farense]. Acredito que, até ao final do campeonato, o Gil Vicente vai sair desta posição e ainda subir na tabela», vaticinou Carlos Cunha.

O Gil Vicente, 14.º classificado com 28 pontos, recebe esta sexta-feira o líder do campeonato Sporting, com 71, numa partida agendada para as 20:15, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.