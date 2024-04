O Gil Vicente oficializou, esta segunda-feira, a saída de Vítor Campelos.

Os gilistas comunicaram a «rescisão por mútuo acordo» com o técnico de 48 anos, à semelhança da restante equipa técnica.

Campelos não resistiu à série de seis jogos sem vencer no campeonato. Os gilistas perderam mesmo nos últimos três jogos e a visita a Vila do Conde foi o derradeiro encontro com o treinador no comando da equipa.

Após a pesada derrota por 3-0 diante do Rio Ave, e ao contrário do habitual, a equipa não foi aplaudida e os adeptos manifestaram desagrado com o treinador.

Desde o início da temporada, Campelos conseguiu dez vitórias, sete empates e 16 derrotas, num total de 33 jogos.

Os gilistas ocupam o 13.º lugar da Liga, com 28 pontos, apenas mais dois do que o Portimonense, que é 16.º, lugar de play-off. Os galos têm ainda sete pontos de vantagem para o Vizela, que é a primeira equipa em zona de descida (17.º).

Na próxima jornada, na sexta-feira, o Gil Vicente recebe o líder Sporting (20h15). Calos Cunha, treinador dos sub-23, orientou o treino desta segunda-feira, mas o clube tem vários nomes em cima da mesa para assumirem o comando da equipa o mais rapidamente possível.