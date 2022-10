Ivo Vieira pretende mostrar a consolidação do Gil Vicente no duelo contra o Estoril, da 9.ª jornada da Liga, e espera traduzir em mais pontos as exibições rubricadas.



«Viemos da paragem [dos campeonatos] para um jogo frente ao Sporting, que teve um contexto diferente. Espero que seja agora, nesta partida, que possamos sustentar e cimentar a nossa posição, acrescentar mais pontos na tabela, e caminhar de forma mais sustentada», referiu, em conferência de imprensa.



Em quatro jogos realizados em Barcelos, os gilistas apenas perderam por uma vez e foi contra o FC Porto. Ainda assim, o técnico considerou que o registo «sabe a pouco».

«Nesses empates fizemos o suficiente para sermos melhor e sairmos com uma vitória. Nesta fase, já devíamos ter mais alguns pontos amealhados, e resta-nos nesta partida mostrar força para conseguir um bom resultado, que passe pela vitória», acrescentou.

Sobre o Estoril Praia, Ivo Vieira falou de um adversário «competente, que está a fazer um bom campeonato, com uma equipa jovem e irreverente, mas organizada», partilhando a estratégia para contornar as dificuldades.

«Temos de ter bola, a exemplo que do temos feito em vários jogos. Somos uma equipa que está no top-5 de posse, mas temos de traduzir isso em golos. O adversário também tem um futebol de posse, com jogadores com recursos bons técnicos. Vai ser um jogo dinâmico», antecipou.

Ivo Vieira quer, por isso, uma equipa «intensa e concentrada» e a «traduzir em golos as oportunidades criadas», esperando uma melhoria em relação ao último jogo, na derrota (3-1) frente ao Sporting, em Alvalade.

«Nesse jogo as coisas não correram bem e assumo a responsabilidade. Temos de ser diferentes para melhor. Sobre mudar o onze inicial em todos o jogos? É uma opção e oportunidade pelo desempenho dos atletas durante a semana», partilhou.

O treinador do Gil Vicente foi ainda questionado sobre a preponderância do avançado Fran Navarro na equipa, uma vez que o espanhol já leva cinco golos, estando entre os melhores marcadores do campeonato.

«É um jogador importante, mas todos os que alimentam o seu desempenho são também fundamentais. Caso contrário, o Fran não se destacaria como um dos melhores marcadores. Todos os elementos do plantel, mesmo o que têm tido menos oportunidades, são importantes para o rendimento da equipa», concluiu Ivo Vieira.

Lucas de Barros é o único indisponível na equipa do Gil Vicente para a receção ao Estoril. O encontro tem início marcado para as 20h15 desta sexta-feira e vai abrir a 9.ª jornada da Liga.