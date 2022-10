O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol – Secção Profissional abriu um processo disciplinar a envolver o diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, e os quatro árbitros do jogo entre os leões e o Gil Vicente (3-1), na 8.ª jornada da Liga.

O órgão disciplinar não esclarece o motivo da abertura do processo n.º 22, onde surgem citados cinco nomes: Hugo Viana, Tiago Martins (árbrito principal do encontro), André Campos e José Mira (assistentes) e Ricardo Baixinho (4.º árbitro).

O Sporting está igualmente envolvido no processo disciplinar n.º 21, relacionado com o jogo com o Boavista na jornada anterior. Fernando Fonseca, lateral do Paços de Ferreira, também está citado num processo (n.º 20) por factos ocorridos no duelo com o Santa Clara.

De resto, e para além das suspensões do treinador de guarda-redes do V. Guimarães e do preparador-físico do Benfica, nota para os seis dias de suspensão aplicados ao médico do Vitória, António Cunha, por protestos.

Joel Pinho, diretor desportivo do Arouca, vai cumprir oito dias de suspensão por protestos contra a equipa de arbitragem.

Os jogadores Fabiano (Sp. Braga), Matheus (Sp. Braga) e Boateng (Santa Clara) foram punidos com um jogo de castigo.