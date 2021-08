Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o Benfica, num jogo em que os gilistas aguentaram 84 minutos sem sofrer.

«Foi difícil resistir porque apanhámos um Benfica altamente competente. Na primeira parte a nossa estratégia passava por ter bola e fazer o Benfica correr, a espaços conseguimos equilibrar. O Benfica tem uma equipa muito física e criou-nos dificuldades no jogo aéreo, mas o jogo foi equilibrado.

Na segunda parte, o Benfica voltou a entrar bem, a circular bem a bola, obrigando a minha equipa a correr muito. E a partir dos últimos 20 minutos, quando entrou o João Mário e o Pizzi, passámos a ter mais dificuldade pela qualidade dos jogadores do Benfica. A partir do momento em que o Benfica coloca o João Mário, tudo foi diferente. Ele impõe um ritmo altíssimo, pensa sempre à frente dos outros e a bola passou a circular com mais velocidade. Temos de dar mérito porque o Benfica foi muito melhor do que nós e a vitória foi mais do que merecida.»