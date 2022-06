O Gil Vicente anunciou esta tarde Ivo Vieira como novo treinador.

O técnico de 46 anos, que estava sem treinar desde dezembro do ano passado, altura em que deixou o Famalicão, assinou um vínculo válido por duas temporadas.

Ivo Vieira chega a Barcelos para substituir Ricardo Soares, cuja saída dos galos foi oficializada também nesta terça-feira. De resto, o antigo timoneiro do Gil Vicente viaja na quarta-feira para o Cairo, para cumprir todas as formalidades e assinar contrato com o Al Ahly, do Egito, tal como o Maisfutebol adiantou.

Ivo Vieira iniciou a carreira de treinador como adjunto no Nacional, antes de assumir os juniores e, mais tarde, a equipa principal dos alvinegros. Comandou ainda o Marítimo, Desportivo das Aves, Académica, Estoril, Moreirense, Vitória de Guimarães, Al-Wehda e, por fim, o Famalicão.

