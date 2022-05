Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota pesada (5-0) frente ao Vitória de Guimarães:

«Nós estávamos preparados para um jogo difícil. No lançamento do jogo disse que seria um jogo difícil, porque em 98 anos de história acabámos por fazer essa mesma história, os jogadores fizeram um trabalho extraordinário e festejámos a valer com os nossos adeptos. O que o Gil Vicente fez é histórico e, nesse sentido, a festa foi na dimensão do feito e isso paga-se cara. Temos de ter a consciência que foi festa toda a semana e foi difícil, como se veio a comprovar. Penso que o resultado é exagerado, talvez 3-0 fosse mais justo,mas se fosse hoje faria na mesma a festa. O que se deve falar é o que foi feito durante a época, os números falam por is. Parabéns ao Gil Vicente, a toda a estrutura».

[De 1 a 10 que nota dá ao Gil Vicente esta época?] «Se tirarmos este jogo tenho de dar nota 9. É uma nota merecida para os meus jogadores. Se já é difícil ficar em quinto lugar, e foi uma luta muito dura, há um conjunto de dados que nos levam para um resultado justo. A partir da 17.ª jornada tiveram capacidade mental para se manterem nesse lugar frente a uma equipa como o Vitória, que é uma equipa fortíssima, e perante um conjunto de equipas fortes com orçamentos maiores. Acho que o quinto lugar é o lugar de acordo com o que fizemos. Os números vão nesse sentido. Depois, fomos uma equipa que procurou sempre jogar, valorizar o futebol e o espetáculo com uma ideia de jogo vincada sem abdicar dela do primeiro ao último minuto».

[Jogadores que saltaram à vista. Crescimento do Samuel Lino] «É um atleta de eleição, tem uma capacidade e uma magia diferente. Tem catorze golos e cinco assistências. Num clube como o Gil, e estamos a falar de um extremo, é uma brutalidade. No Gil Vicente todos têm de ser operários, até mais do que talentosos. Conseguir que o Samuel fosse de encontro ao que a equipa queria e depois ser tão preponderante logicamente que estamos a falar de um jogador diferenciado. Mas tivemos outros jogadores a saltar um patamar, desde cedo percebi que este era um grupo especial. Tivemos jogadores que roçaram a excelência: Pedrinho, Fran Navarro, Fujimoto, Rúben Fernandes estiveram muito bem. Só com este nível foi possível fazer uma época histórica».

[Há quinze anos estava num clube aqui ao lado nos distritais. Esperava estar aqui neste estádio a selar o quinto lugar e um apuramento europeu?] «Passava pela cabeça. Sinceramente passava, porque nessa altura não tinha a consciência do quanto era difícil. Se tivesse essa consciência não pensava. Fiz tanto por isso, quando queremos muito uma coisa parece que há algo que nos empurra para o sucesso. Tive a sorte de encontrar clubes que me ajudaram muito e também os jogadores que por mim passaram e me ajudaram. Vamos a meio do caminho, vamos tentar crescer ainda mais».

[Na flash Ricardo Soares foi questionado se continua em Barcelos na próxima época] «Nunca se pode garantir nada, mas acredito que sim. Estamos a preparar a próxima época e espero para o ano estar aqui».