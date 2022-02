Declarações do treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, à SportTV, após o empate ante o FC Porto (1-1) no Estádio do Dragão, em jogo da 24.ª jornada da I Liga:

«Jogo eletrizante. Não nos correu de feição, porque ter uma expulsão justa logo no começo do jogo, jogando contra aquela que tem sido, para mim, a melhor equipa do campeonato, agressiva no bom sentido, pressionante, bem trabalhada ofensivamente, dificultou-nos muito ter menos um jogador. Mas os meus jogadores foram inexcedíveis, não há palavras para explicar o orgulho que tenho neles. Não perderam a compostura, a organização. Sabíamos que precisávamos de muita organização, mas também não podíamos remeter-nos a defender durante 90 minutos. Foi isso que fizemos, com qualidade a espaços. Penso que o resultado é justo.»

[Depois da expulsão mandou jogadores aquecer, mas depois voltaram para o banco:] «Já estava a tentar ver de que forma poderíamos manter uma coesão defensiva forte, mas ao mesmo tempo sair por fora, porque por dentro ia ser difícil. Mas seria injusto eu tirar o Fran Navarro que eu optei por aguardar mais um bocadinho e ainda bem que o fiz. De facto, os meus jogadores fizeram um trabalho extraordinário. Uma palavra para os nossos adeptos, foram o que foi a equipa dentro de campo.»

[Se é um jogo que fica na memória:] «Principalmente pela união. Tenho vindo a dizer que somos uma verdadeira família: capacidade de trabalho, ambição de quererem ser melhores. Obrigam-me a nunca estar descansado, a ir ao encontro deles, para tentar potenciar ao máximo a capacidade individual, para coletivamente fazermos o que vimos hoje. Na minha opinião, este é o melhor FC Porto dos últimos cinco anos, é uma equipa muito agressiva no bom sentido a pressionar. Tínhamos um grande desafio aqui. Sabíamos o risco, mas acreditámos em nós, respeitando o FC Porto. Os meus jogadores merecem todos os aplausos.»

[Quinto lugar:] «Passou mais uma jornada e ganhámos mais um ponto aos adversários de trás, mas importante foi a soma do ponto. Jogo a jogo, tentar o melhor possível. Sinto a equipa ainda com margem para crescer.»