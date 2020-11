Depois de três derrotas consecutivas, o treinador do Gil Vicente, Rui Almeida quer aliar uma boa exibição à conquista de pontos na viagem à Madeira, onde vai defrontar o Nacional.



«Queremos muito ganhar pontos. Queríamos ter mais pontos e merecíamos, pelo que fizemos até agora, mas a justiça no futebol está nos golos. Estamos focados no nosso crescimento. Se não evoluirmos de jogo para jogo, vamos ter problemas no futuro. Tivemos [até agora] resposta para os problemas que nos foram colocando os jogos. Queremos juntar o jogo ao resultado», assumiu em conferência de imprensa.



Rui Almeida admitiu que alguns «erros individuais e coletivos custaram pontos» diante do Sporting e V. Guimarães e está ciente das dificuldades que a formação madeirense pode colocar, já que é «taticamente rica».



«Conhecemos muito bem o Nacional. As equipas treinadas pelo Luís Freire sempre tiveram muito conteúdo taticamente: já no ano passado o Nacional e, antes, o Mafra eram assim. Eles vão criar-nos problemas, mas mais importante é como lhes vamos criar problemas», sublinhou.



O treinador gilista alertou também para a necessidade de definir melhor nos «últimos vinte metros» e lamentou que, em 68 remates nos últimos seis jogos, o Gil Vicente tenha apontado apenas quatro golos.



«Se [a equipa] tiver bola, gerir bem a bola e criar situações de finalização, o golo vai chegar. Não se vai continuar a falhar cinco golos por jogo. Agora, não podemos baixar o volume ofensivo. Temos de querer mandar no jogo e criar esses momentos de finalização», avisou.



O Gil Vicente visita o terreno do Nacional, este domingo, num encontro marcado para as 15h00