Gil Vicente e Tondela emparam este sábado a uma bola, em jogo da quarta jornada da Liga.

Samuel Lino abriu o marcador para os gilistas aos 25 minutos, numa altura em que os beirões já estavam reduzidos a dez unidades, por expulsão de Mbaye.

No segundo tempo, Filipe Ferreira fez o empate na partida aos 58 minutos.

Com este resultado, o Gil Vicente segue no sétimo lugar da Liga, com cinco pontos. Já o Tondela é 16.º, sem qualquer vitória.