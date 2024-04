Tozé Marreco, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao Arouca:

«A justiça veio nos descontos, mas no futebol nem sempre acontece. A justiça do empate foi mais do que merecida por tudo o que fizemos. Estou contente por eles, mas não estou contente porque fizemos o suficiente para ganhar, mas pela forma que foi demonstrou muito do que é ser equipa, do que é representar este emblema e estou orgulhoso.

Podíamos ter mais bola e os milagres levam tempo. Não podemos transformar uma equipa que estava com um défice de confiança em apenas duas semanas.

As situações que foram criadas pelo Arouca na primeira parte foram por erros nossos. Não vi as estatísticas, mas ocasiões claras de golo tivemos quatro ou cinco.

[emoções na reta final] Para quem vê em casa é uma maravilha, mas o meu cardiologista é capaz de não ficar contente. Tentamos sempre mexer com o jogo e tivemos dois golos anulados, mas como foi para o meu lado o sentimento foi bom, se fosse ao contrário não tinha gostado. O Gil Vicente foi competente e só não foi em dois períodos de jogo. Conseguimos controlar o jogo do Arouca, que é um dos melhores ataques do campeonato, conseguimos criar situações e chegar ao empate mais cedo.

[era a estreia que idealizava como treinador na I Liga] O foco não sou eu. Hoje durante a tarde, no hotel, já estava a dar a volta à cabeça com o jogo e comecei a pensar nos primeiros tempos como treinador nos sub-17. É um trajeto sem gruas, sustentado e isso orgulha-me. Lembrei-me muito de quanto custou aqui chegar e agora não quero sair daqui. Foram quatro pontos e vamos atrás dos sete pontos e trabalhar das 8 às 8 como estou eu e a minha equipa técnica estamos. Sonhei com isto desde o primeiro dia e quero agarrar».