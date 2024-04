Cristo González quis crucificar o galo, mas um golpe de teatro nos descontos deu o empate no emocionante jogo que abriu a 31.ª jornada. O avançado espanhol marcou por duas vezes na segunda parte e o triunfo parecia certo para o Arouca. O Gil Vicente não baixou os braços e depois de Tidjany reduzir aos 90+4, o defesa central Buatu – tinha sido mandado para a frente por Tozé Marreco aquando do primeiro – apareceu isolado a fazer a igualdade para delírio dos adeptos barcelenses.

Os arouquenses mandaram na primeira parte, mas foi no reatamento que chegaram ao golo. Depois os gilistas, que tiveram dois golos anulados por fora de jogo, foram em busca do empate, no entanto foram os forasteiros, no contra-ataque, a fazer o segundo. Nos descontos… houve golpe de teatro gilista!

Até ao lavar dos cestos é vindima!

Marreco não mexe

Equipa que ganha não se muda. Deve ter sido este o pensamento de Tozé Marreco, que apresentou o onze que venceu o Moreirense (0-1). Já Daniel Sousa trocou duas peças no onze que empatou em Vila do Conde. O titularíssimo Arruabarrena ficou de fora dos convocados e Thiago fez a estreia no campeonato. Também na defesa, Robson Bambu saiu da equipa e foi rendido por Matías Rocha.

Desde cedo que se percebeu que o Arouca queria impor o seu jogo e remeter o Gil Vicente ao seu meio-campo. Os galos não se importaram muito com isso e jogaram com as linhas bem fechadas, não permitindo muito espaço na sua defesa. A primeira grande ocasião da partida surgiu num erro duplo dos gilistas. Gabriel perdeu o esférico e Dominguez, ao tentar emendar, acabou por isolar Cristo. O espanhol, na cara de Andrew, não evitou a mancha do brasileiro, mas o esférico sobrou para Jason que, com a baliza escancarada, rematou ao lado.

Os barcelenses parecem ter acordado e começaram a ser mais eficazes na saída de bola e a conseguir meter bolas nas costas da defesa arouquense. Num rápido contra-ataque, Murilo apareceu em boa posição a rematar com o pior pé por cima da barra. Na resposta, Mújica respondeu de primeira a um cruzamento de Jason, mas o remate foi à malha lateral.

Os galos ganhavam algumas bolas nas costas da defensiva forasteira, contudo ou não davam sequência ou eram apanhados nas malhas do fora de jogo. Foi assim em cima do intervalo, altura em que Félix Correia desmarcou Murilo que atirou para o fundo das redes… no entanto tinha partido em posição irregular e o golo foi invalidade.

Até ao apito final é jogo

E o Arouca não podia ter entrado melhor no segundo tempo. Canto batido na direita, Jason cruza longo para o segundo poste onde aparece completamente sozinho Cristo González a rematar de primeira para golo. Gabriel Pereira, que estava a marcar o avançado espanhol, apareceu estendido no chão, porém nem o árbitro nem o VAR assinalaram nada. Os lobos não tiraram o pé acelerador e, pouco depois, Jason aparecia a rematar cruzado para boa defesa de Andrew.

Tozé Marreco reagiu ao golo sofrido e fez três substituições de uma assentada, tentando dar maior acutilância ofensiva à equipa. O Gil Vicente passou a ter mais bola e começou a chegar com mais perigo à baliza de Thiago. Num desses lances, Tidjany Toure desequilibrou na esquerda e cruzou sem ninguém emendar para golo; ao segundo poste, Zé Carlos rematou, mas Montero impediu que o remate tomasse a direção da baliza.

Em contra-ataque, o Arouca acabou por matar o jogo. Trezza aparece isolado e remata para defesa de Andrew; Mújica faz a recarga e Buatu tira em cima da linha; à terceira, Cristo remata a contar. O VAR chamou Gustavo Correia para rever o lance – há mão na cara de Trezza em Félix Correia – mas o árbitro manteve a decisão.

Quando a vitória arouquense parecia certa, os galos ganharam vida e ainda chegaram ao empate. Primeiro, Tidjany Toure ganhou o esférico do lado esquerdo da área e rematou em arco para o fundo das redes. Depois, bola bombeada para a frente por Félix Correia, Fujimoto domina e isola Buatu. O central vestiu a capa de herói, marcou e foi festejar em delírio junto dos adeptos. Igualdade numa excelente propaganda ao futebol português.