A Liga anunciou, esta quarta-feira, os horários para a 32.ª e 33.ª jornadas com o Sporting e FC Porto a jogarem sábado, dia 4 de maio, enquanto o Benfica joga em Famalicão, no dia seguinte.



No que respeita à ronda seguinte, a penúltima do campeonato, tem dois dérbis: o Vitória-Sp. Braga joga-se sábado, dia 11 de maio, enquanto o duelo entre FC Porto e Boavista está agendado para dia 12.



Faltam apenas conhecer os horários dos jogos da 34.ª e última jornada.

Os horários e as datas dos jogos da 32.ª e 33.ª jornadas



32.ª

Sexta-feira, 3 de maio

Moreirense- Vizela, 20h15

Sábado, 4 de maio

Boavista- Gil Vicente, 15h30

Rio Ave- Vitória, 15h30

Sporting-Portimonense, 18h00

Desp. Chaves - FC Porto, 20h30

Domingo, 5 de maio

Farense-Estoril, 15h30

Sp. Braga-Casa Pia, 18h00

Arouca-Estrela Amadora, 18h00

Famalicão-Benfica, 20h30

33.ª jornada

Sexta-feira, 10 de maio

Desp. Chaves - FC Famalicão, 20h15

Sábado, 11 de maio

Vizela-Estrela Amadora, 15h30

Portimonense-Rio Ave, 15h30

Estoril Praia-Sporting, 18h00

Vitória-Sp.Braga, 20h30

Domingo, 12 de maio

Gil Vicente-Farense, 15h30

Benfica-Arouca, 18h00

Casa Pia-Moreirense, 18h00

FC Porto-Boavista, 20h30