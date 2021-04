Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Gil Vicente:

«Sabíamos que íamos defrontar uma boa equipa, bem treinada e organizada, que tem feito um percurso ascendente. Penso que fomos competentes. A equipa demostrou solidariedade, capacidade para pressionar, para ser uma equipa confiante.

Na primeira parte não conseguimos pressionar tão forte como queríamos, mas na segunda conseguimos ser mais pressionantes. Após o golo do Gil Vicente conseguimos ir para cima e fomos superiores. Queríamos muito vencer. No final estabilizamos o jogo e não permitimos que o Gil Vicente marcasse.

[exibição de Gonçalo Franco] O Franco é um jovem com muito talento, capacidade para crescer, tem humildade e tem a vantagem de fazer parte de um grupo extraordinário. Tenho a felicidade de treinar um grupo incrível. Ajudam-se uns aos outros e a resposta deles é no dia seguinte no treino. O Franco provocou essas dúvidas ao treinador, mereceu a oportunidade e felizmente está a conseguir produzir o que produz em treino.

[tendência para ganhar fora de casa] Justifica-se pela competitividade que a equipa apresenta a cada jogo. Não olhamos muito para o facto de jogar em casa ou fora, mas sim como podemos vencer o adversário. Infelizmente em casa não temos conseguido vencer, mas fora temos conseguido ser competentes. Por termos uma vontade tão grande de vencer, é que temos cinco vitórias fora.

[importância de estar na parte de cima da tabela] O que temos como compromisso no balneário, não tem a ver com uma meta de pontos nem com um lugar. Tivemos várias conversas no balneário e aquilo que é a nossa convicção é que temos de lutar todos os dias para chegarmos aos jogos e lutar para vencer. No final é que vamos saber em que lugar estamos. Temos qualidade para sermos mais dominadores»